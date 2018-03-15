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Китайці зібрали найдешевший електрокар у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:16
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія SAIC-GM-Wuling показала свій компактний електромобіль Baojun E100. Він чимось нагадує смарт. А ціна його складе 5300 доларів. Це робить його найдешевшим електромобілем в світі.
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R2
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:17
Умнички! для езды на работу-с работы, на ночь поставил на зарядку (на время сна посчитали хватит зарядки 7,5 часов)
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holodlar
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Додано: Нед 22 кві, 2018 10:57
нам то что от этой новости? когда ждать в Украине? по цене хотя бы 6тыс. тата нано по 5 тыс евро уже дошла до Украины? что-то не видно.
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deniska
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