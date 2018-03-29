Президент України Петро Порошенко впевнений, що прихід лоукост-авіакомпанії Ryanair до Львова значно збільшить кількість туристів з Європи.
Дивися повний текст Прихід Ryanair до Львова збільшить турпотік з Європи – Порошенко.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:55
Прихід Ryanair до Львова збільшить турпотік з Європи –...
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Дивися повний текст Прихід Ryanair до Львова збільшить турпотік з Європи – Порошенко.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:55
И много денег "турысты" из Европы прилетев стоя тут потратят?
Таких самолётов что ли не хватает: "Представлена концептуальная модель кресел для самолетов авиакомпаний-ультралоукостеров" https://news.finance.ua/ru/news/-/424327/predstavlena-kontseptualnaya-model-kresel-dlya-samoletov-aviakompanij-ultraloukosterov-foto
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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