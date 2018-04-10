Про це повідомляє Zahid.net.
Дивися повний текст Порошенко заявив про необхідність побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:10
Порошенко заявив про необхідність побудови вузької...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко заявив про необхідність побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:11
Я бы оценил этот проект с точки зрения национальной безопасности.Если туристы приедут, то хорошо, а если подбросить пограничников, или на западную границу? Во Львове тележки менять?
Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:19
Re: заявив
Много ль Порошенко построил..
Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:28
Re: Порошенко заявив про необхідність побудови вузької...
Он ведь вовсе не против, в Европу отъезжающим, помогает чем может.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:29
единственное что он построил - это своё личное светлое будущее...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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