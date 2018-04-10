Про це повідомляє Zahid.net.
Дивися повний текст Порошенко заявив про необхідність побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:10
Порошенко заявив про необхідність побудови вузької...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко заявив про необхідність побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:11
Я бы оценил этот проект с точки зрения национальной безопасности.Если туристы приедут, то хорошо, а если подбросить пограничников, или на западную границу? Во Львове тележки менять?
Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:19
Re: заявив
Много ль Порошенко построил..
Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:28
Re: Порошенко заявив про необхідність побудови вузької...
Он ведь вовсе не против, в Европу отъезжающим, помогает чем может.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:29
единственное что он построил - это своё личное светлое будущее...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:32
Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:50
Я бы сказал, что останется только старая колея.
Пока дальше пустословия ни один инфраструктурный проект за последние 4 года так и не пошел.
Хотя, если кому нравится, могут и дальше верить обещаниям и заявлениям Пети, Гроси и прочих говорящих голов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:17
Re: Порошенко заявив про необхідність побудови вузької...
Идея- отличная. Нужно реализовывать.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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