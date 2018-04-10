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Порошенко заявив про
необхідність побудови вузької...

Порошенко заявив про необхідність побудови вузької...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:10

Порошенко заявив про необхідність побудови вузької...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Zahid.net.

Дивися повний текст Порошенко заявив про необхідність побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:11

Я бы оценил этот проект с точки зрения национальной безопасности.Если туристы приедут, то хорошо, а если подбросить пограничников, или на западную границу? Во Львове тележки менять?
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:19

Re: заявив

Много ль Порошенко построил..
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:28

Re: Порошенко заявив про необхідність побудови вузької...

Он ведь вовсе не против, в Европу отъезжающим, помогает чем может.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:29

  sal написав:Много ль Порошенко построил..

единственное что он построил - это своё личное светлое будущее...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:32

  nik1 написав:Я бы оценил этот проект с точки зрения национальной безопасности.Если туристы приедут, то хорошо, а если подбросить пограничников, или на западную границу? Во Львове тележки менять?

не тупи, старая колея все равно останется.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:50

  BIGor написав:
  nik1 написав:Я бы оценил этот проект с точки зрения национальной безопасности.Если туристы приедут, то хорошо, а если подбросить пограничников, или на западную границу? Во Львове тележки менять?

не тупи, старая колея все равно останется.


Я бы сказал, что останется только старая колея.
Пока дальше пустословия ни один инфраструктурный проект за последние 4 года так и не пошел.
Хотя, если кому нравится, могут и дальше верить обещаниям и заявлениям Пети, Гроси и прочих говорящих голов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:17

Re: Порошенко заявив про необхідність побудови вузької...

Идея- отличная. Нужно реализовывать.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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