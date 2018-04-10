Порошенко заявив про необхідність побудови вузької...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 кві, 2018 09:29
nik1 написав: BIGor написав:
не тупи, старая колея все равно останется.
Для Вас это сложно. Но напрягитесь. Обслуживание двух дорог с тем же количеством подвижного состава в два раза дороже. Хотя согласен с Sharm. Гарант набирает очки. Только теперь вместо европенсий евроколея.
Снова не тупи, первое: это будет колея в колеи, второе - а ты заработал на европенсию? Нет, так утрись.
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BIGor
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