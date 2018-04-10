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Порошенко заявив про
необхідність побудови вузької...

Порошенко заявив про необхідність побудови вузької...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:17

  BIGor написав: Снова не тупи, первое: это будет колея в колеи, второе - а ты заработал на европенсию? Нет, так утрись.

Колея в колее применяется на коротком участке смены тележек или колесных пар не применима для магистральной эксплуатации. Пишу не вам, а тем кто ведется на эти фэйки. Отвечать бессмысленно.
nik1
 
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