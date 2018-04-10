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Порошенко заявив про
необхідність побудови вузької...

Порошенко заявив про необхідність побудови вузької...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:17

  BIGor написав: Снова не тупи, первое: это будет колея в колеи, второе - а ты заработал на европенсию? Нет, так утрись.

Колея в колее применяется на коротком участке смены тележек или колесных пар не применима для магистральной эксплуатации. Пишу не вам, а тем кто ведется на эти фэйки. Отвечать бессмысленно.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:16

  nik1 написав:
  BIGor написав: Снова не тупи, первое: это будет колея в колеи, второе - а ты заработал на европенсию? Нет, так утрись.

Колея в колее применяется на коротком участке смены тележек или колесных пар не применима для магистральной эксплуатации. Пишу не вам, а тем кто ведется на эти фэйки. Отвечать бессмысленно.

Не думаю что возможно колея в колее - внутри рельсов должны быть шпалы. Это абсурд. Наверное короткий участок можно укрепить иначе.... Кстати ехал в "новом" поезде Киев- Варшава. Ничего ужаснее в моей жизни не было. Теснота ужасная. Дышим пластиком. В купе так тесно , что 3 человека могут только все лежать , расстояние между полками около 30 см, полки короткие - голова и ноги частично свисают вниз на попутчиков :mrgreen: Полки не прикреплены к стенам купе, а висят на ткани :shock: . Вещи - типа 3 чемодана ставить вообще некуда. Повезло , 3 попутчик - молодой парень - стоял в коридоре, а чемоданы свалили в купе - один на один. Там где он мог бы стоять . Больше места вообще нет. :mrgreen: Цена билетов была как на самолет пару лет назад. Сейчас не знаю.
Полки короткие и не прилегают к стенке купе по краям. Экономия дикая . лежа вы будете вдыхать воздух, который выдыхают два ваши попутчика по купе. А если ляжете головой в другую сторону - то будете вдыхать аромат их ног.

Что-что - а ж-д советского образца рулит. Все натуральное. Есть возможность дышать - уже много. И даже можно пройти по проходу в вагоне, в узкоколейных вагон - ужасный ужас. Не подумайте что я толстяк и великан. Вес- до 65 кг , рост соответствует - нормального телосложения.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 06:39

  R2 написав:Порошенко заявив про необхідність побудови вузької залізничної колії з Європи до Львова


И смысл? Вместо пересадки в Пшемысле сделать пересадку во Львове?
back in USSR
slavek
 
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  #<12
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