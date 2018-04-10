Колея в колее применяется на коротком участке смены тележек или колесных пар не применима для магистральной эксплуатации. Пишу не вам, а тем кто ведется на эти фэйки. Отвечать бессмысленно.
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Додано: Суб 21 кві, 2018 11:17
Колея в колее применяется на коротком участке смены тележек или колесных пар не применима для магистральной эксплуатации. Пишу не вам, а тем кто ведется на эти фэйки. Отвечать бессмысленно.
Додано: Суб 21 кві, 2018 17:16
Не думаю что возможно колея в колее - внутри рельсов должны быть шпалы. Это абсурд. Наверное короткий участок можно укрепить иначе.... Кстати ехал в "новом" поезде Киев- Варшава. Ничего ужаснее в моей жизни не было. Теснота ужасная. Дышим пластиком. В купе так тесно , что 3 человека могут только все лежать , расстояние между полками около 30 см, полки короткие - голова и ноги частично свисают вниз на попутчиков Полки не прикреплены к стенам купе, а висят на ткани . Вещи - типа 3 чемодана ставить вообще некуда. Повезло , 3 попутчик - молодой парень - стоял в коридоре, а чемоданы свалили в купе - один на один. Там где он мог бы стоять . Больше места вообще нет. Цена билетов была как на самолет пару лет назад. Сейчас не знаю.
Полки короткие и не прилегают к стенке купе по краям. Экономия дикая . лежа вы будете вдыхать воздух, который выдыхают два ваши попутчика по купе. А если ляжете головой в другую сторону - то будете вдыхать аромат их ног.
Что-что - а ж-д советского образца рулит. Все натуральное. Есть возможность дышать - уже много. И даже можно пройти по проходу в вагоне, в узкоколейных вагон - ужасный ужас. Не подумайте что я толстяк и великан. Вес- до 65 кг , рост соответствует - нормального телосложения.
Додано: Нед 22 кві, 2018 06:39
И смысл? Вместо пересадки в Пшемысле сделать пересадку во Львове?
back in USSR
Додано: Нед 22 кві, 2018 10:53
Re: Порошенко заявив про необхідність побудови вузької...
Додано: Нед 22 кві, 2018 11:05
Три года об этой "отличной идее" говорят. Европа даже готова ее прокредитовать, но! На условиях прозрачности и полного отчета за каждый потраченный кредитный евро.
А такие жестокие условия ну совсем команду соевого Пэдро не устраивают.
Вот и "вспоминается" "свежая" идея раз в пол-года, вперемешку с метро на Троещину, киевской Окружной и другими грандиозными государственными проектами.
К выборам мы опять услышим "старые песни о том же" с новой аранжировкой от АП и с подтанцовкой от армии трудового чиновничества.
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