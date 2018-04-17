«Мінфін» та Finance.ua визначили найстійкіший банк України в номінації FinAvards 2018.
Дивися повний текст Який з українських банків — найстійкіший.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:30
Який з українських банків — найстійкіший
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Дивися повний текст Який з українських банків — найстійкіший.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:31
банк неплохой но странный...
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