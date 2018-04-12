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Який з українських
банків — найстійкіший

Який з українських банків — найстійкіший
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:30

Який з українських банків — найстійкіший

Пропонуємо до обговорення:
«Мінфін» та Finance.ua визначили найстійкіший банк України в номінації FinAvards 2018.

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R2
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банк неплохой но странный...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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свыше 200 000 грн - никому :)
deniska
 
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