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Відгуки про брокера
Gerchik & Co

Відгуки про брокера Gerchik & Co
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:56

Відгуки про брокера Gerchik & Co

Пропонуємо до обговорення:
Відгуки про Gerchik & Co. Що за форекс брокер Герчик і Ко?

Дивися повний текст Відгуки про брокера Gerchik & Co.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:56

У них таки конские расценки, что ну его нафиг.
myshapiton
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