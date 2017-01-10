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Відгуки про брокера Gerchik & Co
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:56
Пропонуємо до обговорення:
Відгуки про Gerchik & Co. Що за форекс брокер Герчик і Ко?
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:56
У них таки конские расценки, что ну его нафиг.
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myshapiton
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