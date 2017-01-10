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Відгуки про брокера
Gerchik & Co

Відгуки про брокера Gerchik & Co
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:56

Відгуки про брокера Gerchik & Co

Пропонуємо до обговорення:
Відгуки про Gerchik & Co. Що за форекс брокер Герчик і Ко?

Дивися повний текст Відгуки про брокера Gerchik & Co.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:56

У них таки конские расценки, что ну его нафиг.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:36

Все "отзывы" тут фейковые. У всех "счастливых пользователей" это первый комментарий на этом сайте. Видимо безумные (даже по западным меркам!!!) расценки на обучение трейдингу у Герчика окупает армию дармоедов.

Во-первых, Герчик вас ничему уникальному не обучит. Вся информация открыта. Тут более важны личные качества

Во-вторых, научиться можно только если тебя за руку будут вести - личное обучение. У него это около 20 тыс. долларов стоит.

В третьих, использовать его сервис чисто для трейдинга не очень разумно, т.к. бедноват выбор активов.

В четвертых, не забывайте, что трейдинг - это рулетка! Даже самые "продвинутые" трейдеры могут влететь в минус. Герчик не говорит почему он перестал сам торговать, а стал обучать. Но мы можем догадаться.
myshapiton
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