Міжнародний валютний фонд (МВФ) відзначає певне ослаблення реформаторських зусиль влади України.
Дивися повний текст МВФ: бачимо уповільнення реформ в Україні.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:28
МВФ: бачимо уповільнення реформ в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ: бачимо уповільнення реформ в Україні.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:28
Не пойму - какие собственно реформы замедлились. Вот тут только что в ленте новостей писали же, что собираются еще поднять цены на газ. Всё движется.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:59
Яке "замедление"?Справжні реформи взагалі не починались.Поки що одна бутафорія.
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