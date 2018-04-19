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МВФ: бачимо уповільнення
реформ в Україні

МВФ: бачимо уповільнення реформ в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:28

МВФ: бачимо уповільнення реформ в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) відзначає певне ослаблення реформаторських зусиль влади України.

Дивися повний текст МВФ: бачимо уповільнення реформ в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:28

Не пойму - какие собственно реформы замедлились. Вот тут только что в ленте новостей писали же, что собираются еще поднять цены на газ. Всё движется.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 18:59

Яке "замедление"?Справжні реформи взагалі не починались.Поки що одна бутафорія.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 15:05

МВФ и прочие относятся к пороху как к африканскому вождю с кольцом в носу. И поэтому приветствуют даже микроскопические реформы, потому что чего от его ждать? дикари-с. Но если даже они забеспокоились то значит процесс превращения в януковича завершен. Дальше белорусский сценарий и присоединение к рашке.
adikali
 
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