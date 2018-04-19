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Українці стали більше купувати:
імпорт показав істотне...

Українці стали більше купувати: імпорт показав істотне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:11

Українці стали більше купувати: імпорт показав істотне...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше зростання показали імпортовані предмети інтер'єру.

Дивися повний текст Українці стали більше купувати: імпорт показав істотне зростання.
R2
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