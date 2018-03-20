RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Ощадбанк» відповів на звинувачення
в розтраті 550 мільйонів

«Ощадбанк» відповів на звинувачення в розтраті 550 мільйонів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:28

«Ощадбанк» відповів на звинувачення в розтраті 550 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Державний «Ощадбанк» назвав безпідставними звинувачення, висунуті фінустанові в постанові Печерського районного суду, згідно з якими прокуратура підозрює банк в розтраті 550 млн грн на ІТ-забезпечення.

Дивися повний текст «Ощадбанк» відповів на звинувачення в розтраті 550 мільйонів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81538
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:28

Дуже часто останнім часом друкують негативні статті про ТОП-менеджмент Ощадбанку.Видно поганий підбір кадрів в банку.
krysawa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 71
З нами з: 28.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:41

  krysawa написав:Дуже часто останнім часом друкують негативні статті про ТОП-менеджмент Ощадбанку.Видно поганий підбір кадрів в банку.

геи они и в Африке геи :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 03.12.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мінфін залучив до бюджету майже 946 мільйонів від...
R2 » Сер 18 кві, 2018 12:50
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 12:51
hxbbgaf
Суд зняв арешт з мільйонів сина Януковича
R2 » Вів 17 кві, 2018 14:30
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 14:30
rotator
Канада виділить Україні кілька мільйонів доларів для ЗСУ
R2 » Вів 20 бер, 2018 08:21
2 146
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 16:18
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (183)
20.04.2018 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron