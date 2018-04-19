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Курс гривні до кінця поточного року може становити 29...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:50
Пропонуємо до обговорення:
Так вважає голова правління Першого українського міжнародного банку.
Дивися повний текст Курс гривні до кінця поточного року може становити 29 грн/$1 - Черненко
.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:50
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