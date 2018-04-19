Так вважає голова правління Першого українського міжнародного банку.
Дивися повний текст Курс гривні до кінця поточного року може становити 29 грн/$1 - Черненко.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:50
Курс гривні до кінця поточного року може становити 29...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс гривні до кінця поточного року може становити 29 грн/$1 - Черненко.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:33
А может и ноль составить с таким торговым и бюджетным дефицитом как у американцев в последние 2 месяца, если трампон решит провести денежную реформу или еще что удумать, так что покупайте физическое золото и серебро, а не валюту далекой заокеанской страны с самыми ужасными макрофинансовыми показателями в мире. Она придумана, чтоб периодически ее обесценивать в разы, кидая всех кредиторов.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:37
Re: Курс гривні до кінця поточного року може становити 29...
прогнозы разные имеются, Goldman Sachs поавторитетнее будут
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