RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Курс гривні до кінця поточного
року може становити 29...

Курс гривні до кінця поточного року може становити 29...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:50

Курс гривні до кінця поточного року може становити 29...

Пропонуємо до обговорення:
Так вважає голова правління Першого українського міжнародного банку.

Дивися повний текст Курс гривні до кінця поточного року може становити 29 грн/$1 - Черненко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81540
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:50

оптимист однако
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 02.07.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:33

А может и ноль составить с таким торговым и бюджетным дефицитом как у американцев в последние 2 месяца, если трампон решит провести денежную реформу или еще что удумать, так что покупайте физическое золото и серебро, а не валюту далекой заокеанской страны с самыми ужасными макрофинансовыми показателями в мире. Она придумана, чтоб периодически ее обесценивать в разы, кидая всех кредиторов.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19721
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 1851 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:37

Re: Курс гривні до кінця поточного року може становити 29...

прогнозы разные имеются, Goldman Sachs поавторитетнее будут

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs сохраняют ожидания относительно дальнейшего постепенного укрепления гривны и прогнозируют рост курса в перспективе 12 месяцев до 25 грн/$.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42454 ... urs-grivny
Surfer
 
Повідомлень: 954
З нами з: 14.11.13
Подякував: 56 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на... 1, 2
R2 » П'ят 20 кві, 2018 14:08
17 1250
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 кві, 2018 22:41
ruvex
Гарантована сума відшкодування вкладів може вирости - ФГВФО
R2 » Чет 19 кві, 2018 15:13
3 117
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 18:18
maxprofit
Рева: модель накопичувальної системи пенсій може бути...
R2 » Чет 19 кві, 2018 13:05
2 66
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 17:43
Dikoy
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.