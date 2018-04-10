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Time назвав найвпливовіших людей світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:25
Пропонуємо до обговорення:
У новому рейтингу немає президента Росії Володимира Путіна
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:25
Зачем нам знать про Путина? Порошенко там даже и не был.
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