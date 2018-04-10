У новому рейтингу немає президента Росії Володимира Путіна
Дивися повний текст Time назвав найвпливовіших людей світу.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:25
Time назвав найвпливовіших людей світу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Time назвав найвпливовіших людей світу.
Додано: Суб 21 кві, 2018 01:27
Re: Time назвав найвпливовіших людей світу
Ким чен Ын - достойная замена путину. дикари с ядерными боеголовками - вот все их "могущество"ю Дело идет к закату пути и его недоимперии.
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