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Time назвав
найвпливовіших людей світу

Time назвав найвпливовіших людей світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:25

Time назвав найвпливовіших людей світу

Пропонуємо до обговорення:
У новому рейтингу немає президента Росії Володимира Путіна

Дивися повний текст Time назвав найвпливовіших людей світу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 01:27

Re: Time назвав найвпливовіших людей світу

Ким чен Ын - достойная замена путину. дикари с ядерными боеголовками - вот все их "могущество"ю Дело идет к закату пути и его недоимперии.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:44

Фигня какая-то.
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