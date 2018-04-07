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Десятки тисяч гравців в
Minecraft постраждали від вірусу

Десятки тисяч гравців в Minecraft постраждали від вірусу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:37

Десятки тисяч гравців в Minecraft постраждали від вірусу

Пропонуємо до обговорення:
Близько 50 тисяч шанувальників Minecraft по всьому світу постраждали через шкідливу ​​програму.

Дивися повний текст Десятки тисяч гравців в Minecraft постраждали від вірусу.
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