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Ремонт доріг: халтурників
вноситимуть до чорного списку

Ремонт доріг: халтурників вноситимуть до чорного списку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 07:33

Ремонт доріг: халтурників вноситимуть до чорного списку

Пропонуємо до обговорення:
Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказав голова Укравтодору Славомір Новак.

Дивися повний текст Ремонт доріг: халтурників вноситимуть до чорного списку.
R2
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Их надо не вносить, а выносить. И желательно вперед ногами.
p_a_l
 
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"ОТСЛЕЖИВАТЬ" і шо далі???
sena_2008atp
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