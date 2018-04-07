Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказав голова Укравтодору Славомір Новак.
Дивися повний текст Ремонт доріг: халтурників вноситимуть до чорного списку.
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Додано: Суб 21 кві, 2018 07:33
Ремонт доріг: халтурників вноситимуть до чорного списку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ремонт доріг: халтурників вноситимуть до чорного списку.
Додано: Суб 21 кві, 2018 11:12
Черные списки сильно усложнят халтурщикам жизнь, будут, бедненькие, перерегистрироваться каждый год под другим наименованием фирмы
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