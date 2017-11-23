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МВФ закликає прибрати політичний аспект з формування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 кві, 2018 07:56
Пропонуємо до обговорення:
Для України дуже важливо прибрати політичний аспект процесу формування цін на енергоресурси, заявив голова європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Пол Томсен.
Дивися повний текст МВФ закликає прибрати політичний аспект з формування ціни на газ
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Додано: Суб 21 кві, 2018 07:56
Как??? Это же 90% цены на газ. А кормиться за счет чего и пиариться?
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svetoch-10
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