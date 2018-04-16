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Як вступатимуть до
магістратури 2018 року

Як вступатимуть до магістратури 2018 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 08:20

Як вступатимуть до магістратури 2018 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба міністерства.

Дивися повний текст Як вступатимуть до магістратури 2018 року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 08:20

Нафига туда поступать? Чтобы потом козырять что у тебя магистр? Никому ненужный.
Про специалистов я вообще молчу. На западе специалист это все равно что бакалавр, лишь потерянное время.
Образование нужно получать там а не здесь.
p_a_l
 
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