Про це повідомила прес-служба міністерства.
Дивися повний текст Як вступатимуть до магістратури 2018 року.
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Додано: Суб 21 кві, 2018 08:20
Як вступатимуть до магістратури 2018 року
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Дивися повний текст Як вступатимуть до магістратури 2018 року.
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:20
Нафига туда поступать? Чтобы потом козырять что у тебя магистр? Никому ненужный.
Про специалистов я вообще молчу. На западе специалист это все равно что бакалавр, лишь потерянное время.
Образование нужно получать там а не здесь.
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