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Німеччина стала лідером з імпорту російського газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 кві, 2018 09:07
Пропонуємо до обговорення:
За період з 1 січня по 15 березня Німеччина показала найбільший приріст за обсягом імпорту російського газу. Про це повідомили в "Газпромі".
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Додано: Суб 21 кві, 2018 09:07
Ерунда. За то Украина первая по экспорту слив.
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