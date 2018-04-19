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Німеччина стала лідером з
імпорту російського газу

Німеччина стала лідером з імпорту російського газу
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:07

Німеччина стала лідером з імпорту російського газу

Пропонуємо до обговорення:
За період з 1 січня по 15 березня Німеччина показала найбільший приріст за обсягом імпорту російського газу. Про це повідомили в "Газпромі".

Дивися повний текст Німеччина стала лідером з імпорту російського газу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:07

Ерунда. За то Украина первая по экспорту слив.
nik1
 
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