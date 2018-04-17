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Фонд Сороса може переїхати
з Угорщини до Німеччини

Фонд Сороса може переїхати з Угорщини до Німеччини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:12

Фонд Сороса може переїхати з Угорщини до Німеччини

Пропонуємо до обговорення:
Фонд американського фінансиста угорського походження Джорджа Сороса звинуватив правлячу партію Угорщини "Фідеш" у спробах придушити громадські організації і оголосив, що може закрити своє відділення в країні.

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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:12

Фонд Сороса может переехать с Венгрии в Германию

Требую лишить зарплаты перпостера-недоучку! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Венгрию уже почти развалил, Орбана с ёбиками усадил, теперь решили пендосы за Германию взяться
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 11:58

  antonivs3 написав:Венгрию уже почти развалил, Орбана с ёбиками усадил, теперь решили пендосы за Германию взяться


откуда у вас этот шлак в голове? американцы с помощью сороса усадили рашиста орбана? не находите логических противоречий?
или сработал внедренный мем "сорос злодей" ? :mrgreen: он великий человек и филантроп, вообще-то. и украине помог в 90х очень сильно
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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