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Італія стала основним
постачальником вина в Україну

Італія стала основним постачальником вина в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 09:48

Італія стала основним постачальником вина в Україну

Пропонуємо до обговорення:
При цьому, основним імпортером вина в Україні, за даними ДФС, є Італія. З цієї країни було імпортовано вина виноградного на 7,6 млн дол.

Дивися повний текст Італія стала основним постачальником вина в Україну.
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