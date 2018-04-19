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Скільки коштує життя в Україні
порівняно з європейськими...

Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:20

Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти порівняли українські ціни на оренду житла

Дивися повний текст Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими країнами.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:20

видать стоимость комунальных за квартиру со счетчиками и автономным отоплением в которой никто не живет и все выключено.
У меня 77квм, стоимость больше раза в полтора.
С Польшей, сравнивать, конечно, класно. Но там зарплата больше в 3-10 раз.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:24

На 150% ! Осталось поблагодарить Порошенка за счастливую жизнь.
И дальше питаться конфетами Рошен, ездить на дорогих розвалюхах, и ходить в секонхенде.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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