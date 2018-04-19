Журналісти порівняли українські ціни на оренду житла
Дивися повний текст Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими країнами.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 21 кві, 2018 11:20
Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
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Дивися повний текст Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими країнами.
Додано: Суб 21 кві, 2018 11:20
видать стоимость комунальных за квартиру со счетчиками и автономным отоплением в которой никто не живет и все выключено.
У меня 77квм, стоимость больше раза в полтора.
С Польшей, сравнивать, конечно, класно. Но там зарплата больше в 3-10 раз.
Додано: Суб 21 кві, 2018 11:24
На 150% ! Осталось поблагодарить Порошенка за счастливую жизнь.
И дальше питаться конфетами Рошен, ездить на дорогих розвалюхах, и ходить в секонхенде.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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