Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...

Додано: Суб 21 кві, 2018 11:24

На 150% ! Осталось поблагодарить Порошенка за счастливую жизнь.

И дальше питаться конфетами Рошен, ездить на дорогих розвалюхах, и ходить в секонхенде.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!