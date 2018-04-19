RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштує життя в Україні
порівняно з європейськими...

Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:20

Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти порівняли українські ціни на оренду житла

Дивися повний текст Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими країнами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81545
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:20

видать стоимость комунальных за квартиру со счетчиками и автономным отоплением в которой никто не живет и все выключено.
У меня 77квм, стоимость больше раза в полтора.
С Польшей, сравнивать, конечно, класно. Но там зарплата больше в 3-10 раз.
arheops
 
Повідомлень: 586
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 11:24

На 150% ! Осталось поблагодарить Порошенка за счастливую жизнь.
И дальше питаться конфетами Рошен, ездить на дорогих розвалюхах, и ходить в секонхенде.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 786
З нами з: 12.12.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 12:14

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

Какое бесполезное сравнение... Раз в пару месяцев выходит статейка подразнить слабоумных :)
darkangel
 
Повідомлень: 363
З нами з: 16.09.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 12:27

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

с Европейской зарплатой\пенсией в Украине жить дешевле чем в Европе и США, а вот с украинской пенсией 1320-1460 грн в месяц - да это реальная пенсия жить в Украине конечно очень дешево если читать статью можно 1 раз оплатить комунальные услуги :) да субсидия, но пусть после оплаты ком услуг останется 1200 грн и .... дальше сравнивайте с Европой вот с этой цифрой 1200 грн сходите в ресторан купите капучино чай , ведь Европейский пенсионер реально по выходу на пенсию начинает путешествовать ..например в ту же Украину , а некоторые кто поумней даже переселяются жить в Украину а че дешево ...
Востаннє редагувалось yama в Суб 21 кві, 2018 12:33, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 66
З нами з: 12.08.17
Подякував: 109 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 12:32

  arheops написав:видать стоимость комунальных за квартиру со счетчиками и автономным отоплением в которой никто не живет и все выключено. У меня 77квм, стоимость больше раза в полтора. С Польшей, сравнивать, конечно, класно. Но там зарплата больше в 3-10 раз.

70 квадратів, дійсно автономка, якщо рахувати круглий рік то 1200 грн. Ькмреоатуоа в кімнаті не нижче 23. Не економлю, опалювальний сезон в мене може і у вересні розпочатися. Кондиціонер при необхідності може працювати влітку цілодобово. ОСББ. Аналогічна кв. але без автономки дійсно виходить коло 3 тис. Щомісяця
tarikktv
 
Повідомлень: 80
З нами з: 15.02.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 12:47

в статье подменяют понятия и нищие страны называют дешёвыми...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1952
З нами з: 15.07.14
Подякував: 145 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:04

А если посчитать по-другому

Лично я всегда считаю по-другому.
За основу беру не средние зарплаты, а количество рабочего времени, которое в среднем тратится на ту или иную услугу.
Ведь если нормально подумать, то главное для человека - это время, из которого и состоит жизнь.
Деньги - вторичны.
Берем ориентировочно 40 часовую рабочую неделю для всех (168 часов или 10080 минут в месяц) и приблизительно получаем по Украине, Польше, Франции и Швеции:
1. Кофе - 34, 24, 14, 16 минут. У нас самый дорогой.
2. Транспорт - 7,4, 10,4, 8,5, н.д минут. У нас самый дешевый.
3. Комуналка - 58,9, 32,0, 11,8, 5,0 часов. Т.е. у шведов комуналка почти в 12 раз дешевле, чем у нас.
4. Аренду жилья вообще лучше не трогать - будет очень грустно для нас.
А инет действительно у нас очень дешевый.
Alexander_s
 
Повідомлень: 189
З нами з: 24.11.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 14:00

А давайте проведем другое сравнение. Например, посчитаем, сколько ЗВР приходится на одного гражданина = ЗВР/население. А теперь сравним эти числа для Украины и, к примеру, Норвегии. Будем смеяться или плакать? :-)
De Bil
 
Повідомлень: 295
З нами з: 22.11.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 14:22

Почему адепты власти молчат о том , что у нас коммуналка в расчете на доход населения имеет просто ужасающие цифры по сравнению с доходами людей в Европе. Некоторые адепты умудряются здесь доказать мне что цены должны быть рыночными на коммуналку , а оказывается в самой рыночном центре Европы коммуналка сравнима с Украинской или да-же ниже . Как по мне то власть просто выдавливает деньги с людей через эту коммуналку
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 03.10.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tyanavladna і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВФ: бачимо уповільнення реформ в Україні
R2 » П'ят 20 кві, 2018 18:28
2 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 кві, 2018 18:59
sena_2008atp
Німеччина виділить Україні 9 млн євро на допомогу...
R2 » Чет 19 кві, 2018 20:51
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 20:51
ser_maksimov
В Україні можуть скасувати жовтий сигнал світлофора 1, 2, 3
R2 » Сер 18 кві, 2018 18:07
24 1275
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 18:17
trololo
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (186)
21.04.2018 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.