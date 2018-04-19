Журналісти порівняли українські ціни на оренду житла
Дивися повний текст Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими країнами.
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Додано: Суб 21 кві, 2018 11:20
Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими країнами.
Додано: Суб 21 кві, 2018 11:20
видать стоимость комунальных за квартиру со счетчиками и автономным отоплением в которой никто не живет и все выключено.
У меня 77квм, стоимость больше раза в полтора.
С Польшей, сравнивать, конечно, класно. Но там зарплата больше в 3-10 раз.
Додано: Суб 21 кві, 2018 11:24
На 150% ! Осталось поблагодарить Порошенка за счастливую жизнь.
И дальше питаться конфетами Рошен, ездить на дорогих розвалюхах, и ходить в секонхенде.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Суб 21 кві, 2018 12:14
Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими
Какое бесполезное сравнение... Раз в пару месяцев выходит статейка подразнить слабоумных
Додано: Суб 21 кві, 2018 12:27
Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими
с Европейской зарплатой\пенсией в Украине жить дешевле чем в Европе и США, а вот с украинской пенсией 1320-1460 грн в месяц - да это реальная пенсия жить в Украине конечно очень дешево если читать статью можно 1 раз оплатить комунальные услуги да субсидия, но пусть после оплаты ком услуг останется 1200 грн и .... дальше сравнивайте с Европой вот с этой цифрой 1200 грн сходите в ресторан купите капучино чай , ведь Европейский пенсионер реально по выходу на пенсию начинает путешествовать ..например в ту же Украину , а некоторые кто поумней даже переселяются жить в Украину а че дешево ...
Востаннє редагувалось yama в Суб 21 кві, 2018 12:33, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
Додано: Суб 21 кві, 2018 12:32
70 квадратів, дійсно автономка, якщо рахувати круглий рік то 1200 грн. Ькмреоатуоа в кімнаті не нижче 23. Не економлю, опалювальний сезон в мене може і у вересні розпочатися. Кондиціонер при необхідності може працювати влітку цілодобово. ОСББ. Аналогічна кв. але без автономки дійсно виходить коло 3 тис. Щомісяця
Додано: Суб 21 кві, 2018 13:04
А если посчитать по-другому
Лично я всегда считаю по-другому.
За основу беру не средние зарплаты, а количество рабочего времени, которое в среднем тратится на ту или иную услугу.
Ведь если нормально подумать, то главное для человека - это время, из которого и состоит жизнь.
Деньги - вторичны.
Берем ориентировочно 40 часовую рабочую неделю для всех (168 часов или 10080 минут в месяц) и приблизительно получаем по Украине, Польше, Франции и Швеции:
1. Кофе - 34, 24, 14, 16 минут. У нас самый дорогой.
2. Транспорт - 7,4, 10,4, 8,5, н.д минут. У нас самый дешевый.
3. Комуналка - 58,9, 32,0, 11,8, 5,0 часов. Т.е. у шведов комуналка почти в 12 раз дешевле, чем у нас.
4. Аренду жилья вообще лучше не трогать - будет очень грустно для нас.
А инет действительно у нас очень дешевый.
Додано: Суб 21 кві, 2018 14:00
А давайте проведем другое сравнение. Например, посчитаем, сколько ЗВР приходится на одного гражданина = ЗВР/население. А теперь сравним эти числа для Украины и, к примеру, Норвегии. Будем смеяться или плакать?
Додано: Суб 21 кві, 2018 14:22
Почему адепты власти молчат о том , что у нас коммуналка в расчете на доход населения имеет просто ужасающие цифры по сравнению с доходами людей в Европе. Некоторые адепты умудряются здесь доказать мне что цены должны быть рыночными на коммуналку , а оказывается в самой рыночном центре Европы коммуналка сравнима с Украинской или да-же ниже . Как по мне то власть просто выдавливает деньги с людей через эту коммуналку
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