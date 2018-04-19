Думаю очень недорого..
Ну это пересичного, конечно. Порошенки с Гройсманами идут по серьезному тарифу. Хотя тут, наверное, многие бы скинулись. Так что, в конечном итоге, тоже недорого бы получилось.
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Додано: Суб 21 кві, 2018 14:31
Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими
Додано: Суб 21 кві, 2018 14:41
Не вполне понял формулу подсчета - но идея отличная. Вы берете - считаете среднюю или минимальную - стоимость труда в час - в каждой стране отдельно и делите на цену товара в этой же стране ?
То как вы написали - количество времени ( пропустив слово ЗАРАБОТАТЬ) тратится на каждую услугу ? Вы слово пропустили ? Так как вы написали - тратится на каждую услугу - не совсем то.
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