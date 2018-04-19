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Скільки коштує життя в Україні
порівняно з європейськими...

Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 14:31

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

  R2 написав:Скільки коштує життя в Україні

Думаю очень недорого..
Ну это пересичного, конечно. Порошенки с Гройсманами идут по серьезному тарифу. Хотя тут, наверное, многие бы скинулись. Так что, в конечном итоге, тоже недорого бы получилось.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 14:41

  Alexander_s написав:Лично я всегда считаю по-другому.
За основу беру не средние зарплаты, а количество рабочего времени, которое в среднем тратится на ту или иную услугу.
Ведь если нормально подумать, то главное для человека - это время, из которого и состоит жизнь.
Деньги - вторичны.
Берем ориентировочно 40 часовую рабочую неделю для всех (168 часов или 10080 минут в месяц) и приблизительно получаем по Украине, Польше, Франции и Швеции:
1. Кофе - 34, 24, 14, 16 минут. У нас самый дорогой.
2. Транспорт - 7,4, 10,4, 8,5, н.д минут. У нас самый дешевый.
3. Комуналка - 58,9, 32,0, 11,8, 5,0 часов. Т.е. у шведов комуналка почти в 12 раз дешевле, чем у нас.
4. Аренду жилья вообще лучше не трогать - будет очень грустно для нас.
А инет действительно у нас очень дешевый.


Не вполне понял формулу подсчета - но идея отличная. Вы берете - считаете среднюю или минимальную - стоимость труда в час - в каждой стране отдельно и делите на цену товара в этой же стране ?

То как вы написали - количество времени ( пропустив слово ЗАРАБОТАТЬ) тратится на каждую услугу ? Вы слово пропустили ? Так как вы написали - тратится на каждую услугу - не совсем то.
kalinavalera1
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