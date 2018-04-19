Думаю очень недорого..
Ну это пересичного, конечно. Порошенки с Гройсманами идут по серьезному тарифу. Хотя тут, наверное, многие бы скинулись. Так что, в конечном итоге, тоже недорого бы получилось.
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Додано: Суб 21 кві, 2018 14:31
Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими
Додано: Суб 21 кві, 2018 14:41
Не вполне понял формулу подсчета - но идея отличная. Вы берете - считаете среднюю или минимальную - стоимость труда в час - в каждой стране отдельно и делите на цену товара в этой же стране ?
То как вы написали - количество времени ( пропустив слово ЗАРАБОТАТЬ) тратится на каждую услугу ? Вы слово пропустили ? Так как вы написали - тратится на каждую услугу - не совсем то.
Додано: Суб 21 кві, 2018 16:24
Крайне некорректная статья! Но я все же высчитала отношение ЗП к расходам за "коммуналку" в %, если брать данные этой статьи: Житель Украины тратит 35% своего дохода, Польши - 19%, Франции - 7%, Швеции - 3%. Так как же Украина оказалась в тройке лидеров среди самых дешевых стран мира???
Додано: Суб 21 кві, 2018 16:32
kalinavalera1
Формула простая:
Стоимость услуги разделить на среднюю зарплату и умножить на количество рабочих часов или минут.
Например, для кофе в Украине нужно 23:6827х10080=33,96 минут рабочего времени среднестатистического работника.
Если так считать, то иногда получается, что лучше или вообще не работать, или отказаться от данной услуги, т.к. затраты рабочего времени стают неоправданно большими
Додано: Суб 21 кві, 2018 16:47
Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими
Те, кто зарабатывают 6827 грн, вряд ли пьют кофе по 23 грн (стоимость нормального лате в Киеве). Американо в автомате не более 10 грн, или 14,76 минут по вашей формуле
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Додано: Суб 21 кві, 2018 16:52
Хоспади... Есть только один метод как это считать. С ним правда беда - результаты получаются не очень Сложно потом рассказывать про зраду и прочие "гасла".
Всё что нужно, это посчитать сколько у средней семьи там и тут остаётся денег в процентном выражении по окончании месяца. И не нужно никаких заумных формул. Понятно что будет сложно сравнить наборы товаров и услуг по качеству, но тем не менее можно провести хоть какие-то, близкие к реальности, параллели. А не брать от балды цифри или хуже всего - переводить западную зп в гривны и размахивать флагом
P.S.
И всегда, всегда имейте ввиду, что почти вся западная Европа находиться в другом климатическом поясе и это очень сильно сказывается на их счетах за тепло.
Додано: Суб 21 кві, 2018 16:54
Вашу формулу пока не переварил. А что касается "вообще не работать" то я давно уже это просчитал для Украины. Это верно. У меня выходило, что накладные расходы - проезд , тот же кофе - обед и дресс-код - по цене больше, чем заработок. То есть нужно было доплачивать из своего кармана. Так еще и 8 часов своего внимания каждый день отдавать часто малокомпетентным - если не хуже руководителям.
Додано: Суб 21 кві, 2018 17:00
И как это вы так вычислили ? А вы по статье "вычислили"? Наверное средняя температура по госпиталю брали ? Температура трупов в холодильнике морга госпиталя ниже 0 + температура агонизирующих в лихорадке больных 41 градус - если на один труп трое в агонии в среднем тоже может дать норму, но к норме ситуация отношения не имеет.
Додано: Суб 21 кві, 2018 17:06
Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими
Не понял - о чем может сказать остаток денег ? У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается. Те же пенсионеры - нет на самое необходимое. Большинство - вообще безработные или минималку получают. И качество жизни тут как раз самое важное, а вы его отбрасываете - сравниваем конечно качество жизни, а не какие-то отдельные цены не понятно за чем.
Додано: Суб 21 кві, 2018 17:36
Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими
Вы опять за вранье взялись?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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