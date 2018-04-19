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Скільки коштує життя в Україні
порівняно з європейськими...

Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
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  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 14:31

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

  R2 написав:Скільки коштує життя в Україні

Думаю очень недорого..
Ну это пересичного, конечно. Порошенки с Гройсманами идут по серьезному тарифу. Хотя тут, наверное, многие бы скинулись. Так что, в конечном итоге, тоже недорого бы получилось.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 14:41

  Alexander_s написав:Лично я всегда считаю по-другому.
За основу беру не средние зарплаты, а количество рабочего времени, которое в среднем тратится на ту или иную услугу.
Ведь если нормально подумать, то главное для человека - это время, из которого и состоит жизнь.
Деньги - вторичны.
Берем ориентировочно 40 часовую рабочую неделю для всех (168 часов или 10080 минут в месяц) и приблизительно получаем по Украине, Польше, Франции и Швеции:
1. Кофе - 34, 24, 14, 16 минут. У нас самый дорогой.
2. Транспорт - 7,4, 10,4, 8,5, н.д минут. У нас самый дешевый.
3. Комуналка - 58,9, 32,0, 11,8, 5,0 часов. Т.е. у шведов комуналка почти в 12 раз дешевле, чем у нас.
4. Аренду жилья вообще лучше не трогать - будет очень грустно для нас.
А инет действительно у нас очень дешевый.


Не вполне понял формулу подсчета - но идея отличная. Вы берете - считаете среднюю или минимальную - стоимость труда в час - в каждой стране отдельно и делите на цену товара в этой же стране ?

То как вы написали - количество времени ( пропустив слово ЗАРАБОТАТЬ) тратится на каждую услугу ? Вы слово пропустили ? Так как вы написали - тратится на каждую услугу - не совсем то.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 16:24

Крайне некорректная статья! Но я все же высчитала отношение ЗП к расходам за "коммуналку" в %, если брать данные этой статьи: Житель Украины тратит 35% своего дохода, Польши - 19%, Франции - 7%, Швеции - 3%. Так как же Украина оказалась в тройке лидеров среди самых дешевых стран мира???
tyanavladna
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 16:32

kalinavalera1
Формула простая:
Стоимость услуги разделить на среднюю зарплату и умножить на количество рабочих часов или минут.
Например, для кофе в Украине нужно 23:6827х10080=33,96 минут рабочего времени среднестатистического работника.
Если так считать, то иногда получается, что лучше или вообще не работать, или отказаться от данной услуги, т.к. затраты рабочего времени стают неоправданно большими ;-)
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 16:47

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

  Alexander_s написав:Например, для кофе в Украине нужно 23:6827х10080=33,96 минут рабочего времени среднестатистического работника.

Те, кто зарабатывают 6827 грн, вряд ли пьют кофе по 23 грн (стоимость нормального лате в Киеве). Американо в автомате не более 10 грн, или 14,76 минут по вашей формуле
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 16:52

  Alexander_s написав:Если так считать, то иногда получается, что лучше или вообще не работать, или отказаться от данной услуги, т.к. затраты рабочего времени стают неоправданно большими ;-)


Хоспади... Есть только один метод как это считать. С ним правда беда - результаты получаются не очень :) Сложно потом рассказывать про зраду и прочие "гасла".

Всё что нужно, это посчитать сколько у средней семьи там и тут остаётся денег в процентном выражении по окончании месяца. И не нужно никаких заумных формул. Понятно что будет сложно сравнить наборы товаров и услуг по качеству, но тем не менее можно провести хоть какие-то, близкие к реальности, параллели. А не брать от балды цифри или хуже всего - переводить западную зп в гривны и размахивать флагом :)

P.S.

И всегда, всегда имейте ввиду, что почти вся западная Европа находиться в другом климатическом поясе и это очень сильно сказывается на их счетах за тепло.
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 16:54

  Alexander_s написав:kalinavalera1
Формула простая:
Стоимость услуги разделить на среднюю зарплату и умножить на количество рабочих часов или минут.
Например, для кофе в Украине нужно 23:6827х10080=33,96 минут рабочего времени среднестатистического работника.
Если так считать, то иногда получается, что лучше или вообще не работать, или отказаться от данной услуги, т.к. затраты рабочего времени стают неоправданно большими ;-)

Вашу формулу пока не переварил. А что касается "вообще не работать" то я давно уже это просчитал для Украины. Это верно. У меня выходило, что накладные расходы - проезд , тот же кофе - обед и дресс-код - по цене больше, чем заработок. :mrgreen: То есть нужно было доплачивать из своего кармана. Так еще и 8 часов своего внимания каждый день отдавать часто малокомпетентным - если не хуже руководителям. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:00

  tyanavladna написав:Крайне некорректная статья! Но я все же высчитала отношение ЗП к расходам за "коммуналку" в %, если брать данные этой статьи: Житель Украины тратит 35% своего дохода, Польши - 19%, Франции - 7%, Швеции - 3%. Так как же Украина оказалась в тройке лидеров среди самых дешевых стран мира???


И как это вы так вычислили ? А вы по статье "вычислили"? Наверное средняя температура по госпиталю брали ? Температура трупов в холодильнике морга госпиталя ниже 0 + температура агонизирующих в лихорадке больных 41 градус - если на один труп трое в агонии в среднем тоже может дать норму, но к норме ситуация отношения не имеет. :-)
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:06

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

  darkangel написав:Всё что нужно, это посчитать сколько у средней семьи там и тут остаётся денег в процентном выражении по окончании месяца. И не нужно никаких заумных формул. Понятно что будет сложно сравнить наборы товаров и услуг по качеству

Не понял - о чем может сказать остаток денег ? У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается. Те же пенсионеры - нет на самое необходимое. Большинство - вообще безработные или минималку получают. И качество жизни тут как раз самое важное, а вы его отбрасываете - сравниваем конечно качество жизни, а не какие-то отдельные цены не понятно за чем.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:36

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

  kalinavalera1 написав:У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.

Вы опять за вранье взялись?
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