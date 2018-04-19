Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...

Додано: Суб 21 кві, 2018 16:52

Alexander_s написав: Если так считать, то иногда получается, что лучше или вообще не работать, или отказаться от данной услуги, т.к. затраты рабочего времени стают неоправданно большими Если так считать, то иногда получается, что лучше или вообще не работать, или отказаться от данной услуги, т.к. затраты рабочего времени стают неоправданно большими

Хоспади... Есть только один метод как это считать. С ним правда беда - результаты получаются не оченьСложно потом рассказывать про зраду и прочие "гасла".Всё что нужно, это посчитать сколько у средней семьи там и тут остаётся денег в процентном выражении по окончании месяца. И не нужно никаких заумных формул. Понятно что будет сложно сравнить наборы товаров и услуг по качеству, но тем не менее можно провести хоть какие-то, близкие к реальности, параллели. А не брать от балды цифри или хуже всего - переводить западную зп в гривны и размахивать флагомP.S.И всегда, всегда имейте ввиду, что почти вся западная Европа находиться вклиматическом поясе и это очень сильно сказывается на их счетах за тепло.