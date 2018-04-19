Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
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kalinavalera1 написав:У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.
Вы опять за вранье взялись?
Большинство пенсов получают 1 450 гр. Єто в долларах около 60 долларов - по 2 доллара в день, а черта бедности по корзине потребительской ООН - 5 долларов в день почти на 70% больше. Ниже 5 долларов - єто ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!!!! Очень далеко за єтой чертой. И єто без учета ком. платежей считается в ООН. Про коммуналку вообще .... слов нет.
Кстати ! При Януке мы вписывались более или менее со скрипом в нормы ООН.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 21 кві, 2018 17:44, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.
Вы опять за вранье взялись?
Большинство пенсов получают 1 450 гр. Єто в долларах около 90 долларов - по 3 доллара в день, а черта бедности по корзине потребительской ООН - 5 долларов в день почти на 40% больше. Ниже 5 долларов - єто ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!!!! И єто без учета ком. платежей считается в ООН. Про коммуналку вообще .... слов нет.
Вранье и то, что большинство пенсов столько получают, и что по пенсионерам можно судить о большинстве в Украине. Да и вообще при чем тут пенсы. Вранье на вранье.
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kalinavalera1 написав:У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.
Вы опять за вранье взялись?
Большинство пенсов получают 1 450 гр. Єто в долларах около 60 долларов - по 2 доллара в день, а черта бедности по корзине потребительской ООН - 5 долларов в день почти на 70% больше. Ниже 5 долларов - єто ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!!!! И єто без учета ком. платежей считается в ООН. Про коммуналку вообще .... слов нет.[/quote] Вранье и то, что большинство пенсов столько получают, и что по пенсионерам можно судить о большинстве в Украине. Да и вообще при чем тут пенсы. Вранье на вранье.
Цифирки исправил точнее гляньте - они еще хуже. А что пенсы не люди ? В Украине украинцы - большинство пенсионеры. Дом в котором вы живете , и в котором работаете - построили они, как и больницу - в которой лечитесь.
kalinavalera1 написав:Цифирки исправил точнее гляньте - они еще хуже.
Исправили на еще большее вранье? Вы тут на форуме именно с этой целью пишете - вранье свое тиражировать?
kalinavalera1 написав:В Украине украинцы - большинство пенсионеры.
Опять вранье. Что ж такое.
kalinavalera1 написав:Дом в котором вы живете , и в котором работаете - построили они, как и больницу - в которой лечитесь.
И опять вранье на вранье, впрочем, какая разница, кто что построил. Адекватный человек не будет воспринимать, что все пользующиеся продуктом его труда ему чем-то обязаны, будь то недвижимость, авто или бытовая техника.
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