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Скільки коштує життя в Україні
порівняно з європейськими...

Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:40

  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.

Вы опять за вранье взялись?

Большинство пенсов получают 1 450 гр. Єто в долларах около 60 долларов - по 2 доллара в день, а черта бедности по корзине потребительской ООН - 5 долларов в день почти на 70% больше. Ниже 5 долларов - єто ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!!!! Очень далеко за єтой чертой. И єто без учета ком. платежей считается в ООН. Про коммуналку вообще .... слов нет.

Кстати ! При Януке мы вписывались более или менее со скрипом в нормы ООН.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 21 кві, 2018 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:43

  kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.

Вы опять за вранье взялись?

Большинство пенсов получают 1 450 гр. Єто в долларах около 90 долларов - по 3 доллара в день, а черта бедности по корзине потребительской ООН - 5 долларов в день почти на 40% больше. Ниже 5 долларов - єто ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!!!! И єто без учета ком. платежей считается в ООН. Про коммуналку вообще .... слов нет.

Вранье и то, что большинство пенсов столько получают, и что по пенсионерам можно судить о большинстве в Украине. Да и вообще при чем тут пенсы. Вранье на вранье.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:50

  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.

Вы опять за вранье взялись?

Большинство пенсов получают 1 450 гр. Єто в долларах около 60 долларов - по 2 доллара в день, а черта бедности по корзине потребительской ООН - 5 долларов в день почти на 70% больше. Ниже 5 долларов - єто ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!!!! И єто без учета ком. платежей считается в ООН. Про коммуналку вообще .... слов нет.[/quote]
Вранье и то, что большинство пенсов столько получают, и что по пенсионерам можно судить о большинстве в Украине. Да и вообще при чем тут пенсы. Вранье на вранье.

Цифирки исправил точнее гляньте :lol: - они еще хуже. А что пенсы не люди ? В Украине украинцы - большинство пенсионеры. Дом в котором вы живете , и в котором работаете - построили они, как и больницу - в которой лечитесь.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:57

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

  kalinavalera1 написав:Цифирки исправил точнее гляньте - они еще хуже.

Исправили на еще большее вранье? Вы тут на форуме именно с этой целью пишете - вранье свое тиражировать?
  kalinavalera1 написав:В Украине украинцы - большинство пенсионеры.

Опять вранье. Что ж такое.
  kalinavalera1 написав:Дом в котором вы живете , и в котором работаете - построили они, как и больницу - в которой лечитесь.

И опять вранье на вранье, впрочем, какая разница, кто что построил. Адекватный человек не будет воспринимать, что все пользующиеся продуктом его труда ему чем-то обязаны, будь то недвижимость, авто или бытовая техника.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:02

Faceless, откройте мне глаза - сколько по вашему получают пенсионеры? Большинство как раз и получают ~ 1500 грн, а т.к. кол-во пенсионеров большое, то всё верно kalinavalera1 говорит.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:30

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

  Faceless написав:Адекватный человек не будет воспринимать, что все пользующиеся продуктом его труда ему чем-то обязаны, будь то недвижимость, авто или бытовая техника

Супер!!! Нет слов! Я сохраню навсегда и к вашему персонажу это идеальный девиз.
kalinavalera1
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