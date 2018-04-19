Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...

Додано: Суб 21 кві, 2018 17:50

Faceless написав: kalinavalera1 написав: У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается. У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.

Вы опять за вранье взялись? Вы опять за вранье взялись?

Большинство пенсов получают 1 450 гр. Єто в долларах около 60 долларов - по 2 доллара в день, а черта бедности по корзине потребительской ООН - 5 долларов в день почти на 70% больше. Ниже 5 долларов - єто ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!!!! И єто без учета ком. платежей считается в ООН. Про коммуналку вообще .... слов нет.[/quote]Вранье и то, что большинство пенсов столько получают, и что по пенсионерам можно судить о большинстве в Украине. Да и вообще при чем тут пенсы. Вранье на вранье.Цифирки исправил точнее гляньте- они еще хуже. А что пенсы не люди ? В Украине украинцы - большинство пенсионеры. Дом в котором вы живете , и в котором работаете - построили они, как и больницу - в которой лечитесь.