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Скільки коштує життя в Україні
порівняно з європейськими...

Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:40

  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.

Вы опять за вранье взялись?

Большинство пенсов получают 1 450 гр. Єто в долларах около 60 долларов - по 2 доллара в день, а черта бедности по корзине потребительской ООН - 5 долларов в день почти на 70% больше. Ниже 5 долларов - єто ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!!!! Очень далеко за єтой чертой. И єто без учета ком. платежей считается в ООН. Про коммуналку вообще .... слов нет.

Кстати ! При Януке мы вписывались более или менее со скрипом в нормы ООН.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 21 кві, 2018 17:44, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:43

  kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.

Вы опять за вранье взялись?

Большинство пенсов получают 1 450 гр. Єто в долларах около 90 долларов - по 3 доллара в день, а черта бедности по корзине потребительской ООН - 5 долларов в день почти на 40% больше. Ниже 5 долларов - єто ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!!!! И єто без учета ком. платежей считается в ООН. Про коммуналку вообще .... слов нет.

Вранье и то, что большинство пенсов столько получают, и что по пенсионерам можно судить о большинстве в Украине. Да и вообще при чем тут пенсы. Вранье на вранье.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:50

  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:У большинства в Украине нет на самое необходимое, тем более ничего не остается.

Вы опять за вранье взялись?

Большинство пенсов получают 1 450 гр. Єто в долларах около 60 долларов - по 2 доллара в день, а черта бедности по корзине потребительской ООН - 5 долларов в день почти на 70% больше. Ниже 5 долларов - єто ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ!!!! И єто без учета ком. платежей считается в ООН. Про коммуналку вообще .... слов нет.[/quote]
Вранье и то, что большинство пенсов столько получают, и что по пенсионерам можно судить о большинстве в Украине. Да и вообще при чем тут пенсы. Вранье на вранье.

Цифирки исправил точнее гляньте :lol: - они еще хуже. А что пенсы не люди ? В Украине украинцы - большинство пенсионеры. Дом в котором вы живете , и в котором работаете - построили они, как и больницу - в которой лечитесь.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 17:57

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

  kalinavalera1 написав:Цифирки исправил точнее гляньте - они еще хуже.

Исправили на еще большее вранье? Вы тут на форуме именно с этой целью пишете - вранье свое тиражировать?
  kalinavalera1 написав:В Украине украинцы - большинство пенсионеры.

Опять вранье. Что ж такое.
  kalinavalera1 написав:Дом в котором вы живете , и в котором работаете - построили они, как и больницу - в которой лечитесь.

И опять вранье на вранье, впрочем, какая разница, кто что построил. Адекватный человек не будет воспринимать, что все пользующиеся продуктом его труда ему чем-то обязаны, будь то недвижимость, авто или бытовая техника.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:02

Faceless, откройте мне глаза - сколько по вашему получают пенсионеры? Большинство как раз и получают ~ 1500 грн, а т.к. кол-во пенсионеров большое, то всё верно kalinavalera1 говорит.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:30

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

  Faceless написав:Адекватный человек не будет воспринимать, что все пользующиеся продуктом его труда ему чем-то обязаны, будь то недвижимость, авто или бытовая техника

Супер!!! Нет слов! Я сохраню навсегда и к вашему персонажу это идеальный девиз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:04

  RomanTik написав:Faceless, откройте мне глаза - сколько по вашему получают пенсионеры? Большинство как раз и получают ~ 1500 грн, а т.к. кол-во пенсионеров большое, то всё верно kalinavalera1 говорит.


Я Согласен с тем,что уровень жизни надо определять по самым бедным,в случае с пенсионерами-по самым нищим.Сколько у нас пенсионеров,миллионов 13?Это сейчас примерно половина всего населения.Средняя пенсия,пусть 1700 гр.-но это уровень нищеты,даже не бедности.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:08

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

Scotch написав:
  RomanTik написав:Faceless, откройте мне глаза - сколько по вашему получают пенсионеры? Большинство как раз и получают ~ 1500 грн, а т.к. кол-во пенсионеров большое, то всё верно kalinavalera1 говорит.


Я Согласен с тем,что уровень жизни надо определять по самым бедным,в случае с пенсионерами-по самым нищим.Сколько у нас пенсионеров,миллионов 13?Это сейчас примерно половина всего населения.Средняя пенсия,пусть 1700 гр.-но это уровень нищеты,даже не бедности.
А в чем логика ориентироваться на самых бедных? Картинка более убогая получается?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:49

  Faceless написав:Вранье и то, что большинство пенсов столько получают, и что по пенсионерам можно судить о большинстве в Украине. Да и вообще при чем тут пенсы. Вранье на вранье.


ПФ констатує перебування на обліку 12,2 млн пенсіонерів.
Для країни з постійно проживаючим населенням в районі 34 млн це значний відсоток.
Я вам приведу приклад з власного досвіду
Мої батьки хочуть перекрити дах сараю який протікає
Потрібно 85 м кв
А тепер проста математика в 2013 році вони отримували 2400 грн або $300 пенсії на двох
В 2018 після славної перемоги революціі гідності пенсію мають 3000 грн або $115 на двох
Ціна метало черепиці в 2013 була 70 грн м кв більш менш норм якості в 2018 році ціна на аналогічну 190 грн м кв
Тобто в 2013 році вони могли на пенсію купити 34 м кв і за кілька місяців зібрати необхідну суму
В 2018 після п'яти років прозахідних демократичних реформ можуть купити 15 кв м

---
ПС ми ж то знаємо в усьому винен путін :lol:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:52

  Faceless написав:
Scotch написав:
  RomanTik написав:Faceless, откройте мне глаза - сколько по вашему получают пенсионеры? Большинство как раз и получают ~ 1500 грн, а т.к. кол-во пенсионеров большое, то всё верно kalinavalera1 говорит.


Я Согласен с тем,что уровень жизни надо определять по самым бедным,в случае с пенсионерами-по самым нищим.Сколько у нас пенсионеров,миллионов 13?Это сейчас примерно половина всего населения.Средняя пенсия,пусть 1700 гр.-но это уровень нищеты,даже не бедности.
А в чем логика ориентироваться на самых бедных? Картинка более убогая получается?


Все верно. На бедных и надо ориентироваться. Все не будут бизнесменами, банкирами или программистами. По уровню жизни самых простых людей и определяется хорошая или нет страна. Чем больше денег будет у пенсов, тем больше они их понесут на рынок товаров и услуг, что в свою очередь увеличит доход тех же бизнесменов, банкиров и ритейлеров.
Viktor
 
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