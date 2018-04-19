Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
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Scotch написав:[quote="4351377:RomanTik"]Faceless, откройте мне глаза - сколько по вашему получают пенсионеры? Большинство как раз и получают ~ 1500 грн, а т.к. кол-во пенсионеров большое, то всё верно kalinavalera1 говорит.
Я Согласен с тем,что уровень жизни надо определять по самым бедным,в случае с пенсионерами-по самым нищим.Сколько у нас пенсионеров,миллионов 13?Это сейчас примерно половина всего населения.Средняя пенсия,пусть 1700 гр.-но это уровень нищеты,даже не бедности.
А в чем логика ориентироваться на самых бедных? Картинка более убогая получается?
Все верно. На бедных и надо ориентироваться. Все не будут бизнесменами, банкирами или программистами. По уровню жизни самых простых людей и определяется хорошая или нет страна. Чем больше денег будет у пенсов, тем больше они их понесут на рынок товаров и услуг, что в свою очередь увеличит доход тех же бизнесменов, банкиров и ритейлеров.[/quote]
При чем тут бизнесмены и банкиры с программистами. Вас бросает из крайности в крайность. Может по бомжам ещё предложите ориентироваться? Простые люди - не значит, что нищие. Это миллионы самых обыкновенных людей, зарабатывающих пусть не тысячи долларов но и далеко не минималку.
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RomanTik написав:Faceless, откройте мне глаза - сколько по вашему получают пенсионеры? Большинство как раз и получают ~ 1500 грн, а т.к. кол-во пенсионеров большое, то всё верно kalinavalera1 говорит.
Совершенно верно! На одном этаже со мной живут две пенсионерки, которых я практически каждый день вижу. У одной пенсия около 1500, у второй 1700 гривен. Та что с меньшей пенсией живет с сыном, который её кормит. А вот второй не так повезло. Живет одна и родственники ей не помогают, там сами концы с концами с трудом сводят и только делают, что долги собирают. Так вот, пособие ей по каким-то причинам не дают, видимо прописан кто-то из родственников. Коммуналку она старается платить, что-бы долгов особо не было. Но вот есть одно большое "НО"- ест она один раз в два-три дня. На большее денег не хватает. Вот такая вот "счастливая старость" ждёт тех кто надеется на пенсию.
Я Согласен с тем,что уровень жизни надо определять по самым бедным,в случае с пенсионерами-по самым нищим.Сколько у нас пенсионеров,миллионов 13?Это сейчас примерно половина всего населения.Средняя пенсия,пусть 1700 гр.-но это уровень нищеты,даже не бедности.[/quote]А в чем логика ориентироваться на самых бедных? Картинка более убогая получается?[/quote]
Все верно. На бедных и надо ориентироваться. Все не будут бизнесменами, банкирами или программистами. По уровню жизни самых простых людей и определяется хорошая или нет страна. Чем больше денег будет у пенсов, тем больше они их понесут на рынок товаров и услуг, что в свою очередь увеличит доход тех же бизнесменов, банкиров и ритейлеров.[/quote]
При чем тут бизнесмены и банкиры с программистами. Вас бросает из крайности в крайность. Может по бомжам ещё предложите ориентироваться? Простые люди - не значит, что нищие. Это миллионы самых обыкновенных людей, зарабатывающих пусть не тысячи долларов но и далеко не минималку.[/quote]
И сколько же эти "миллионы обыкновенных людей" зарабатывают? 8, 10, 12? Это же копейки, это ничто. Так, свести концы с концами и накопить на старый Ланос или б***. Разве это жизнь? Про крайности: пенсионеры приносят свои деньги в магазин или банк. Кто их этого заработает? Не бизнесмен ли или банкир? Так в чем крайность то?