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Скільки коштує життя в Україні
порівняно з європейськими...

Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 19:56

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

Viktor написав:
  Faceless написав:
Scotch написав:[quote="4351377:RomanTik"]Faceless, откройте мне глаза - сколько по вашему получают пенсионеры? Большинство как раз и получают ~ 1500 грн, а т.к. кол-во пенсионеров большое, то всё верно kalinavalera1 говорит.


Я Согласен с тем,что уровень жизни надо определять по самым бедным,в случае с пенсионерами-по самым нищим.Сколько у нас пенсионеров,миллионов 13?Это сейчас примерно половина всего населения.Средняя пенсия,пусть 1700 гр.-но это уровень нищеты,даже не бедности.
А в чем логика ориентироваться на самых бедных? Картинка более убогая получается?


Все верно. На бедных и надо ориентироваться. Все не будут бизнесменами, банкирами или программистами. По уровню жизни самых простых людей и определяется хорошая или нет страна. Чем больше денег будет у пенсов, тем больше они их понесут на рынок товаров и услуг, что в свою очередь увеличит доход тех же бизнесменов, банкиров и ритейлеров.[/quote]

При чем тут бизнесмены и банкиры с программистами. Вас бросает из крайности в крайность. Может по бомжам ещё предложите ориентироваться?
Простые люди - не значит, что нищие. Это миллионы самых обыкновенных людей, зарабатывающих пусть не тысячи долларов но и далеко не минималку.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:06

  RomanTik написав:Faceless, откройте мне глаза - сколько по вашему получают пенсионеры? Большинство как раз и получают ~ 1500 грн, а т.к. кол-во пенсионеров большое, то всё верно kalinavalera1 говорит.

Совершенно верно! На одном этаже со мной живут две пенсионерки, которых я практически каждый день вижу. У одной пенсия около 1500, у второй 1700 гривен. Та что с меньшей пенсией живет с сыном, который её кормит. А вот второй не так повезло. Живет одна и родственники ей не помогают, там сами концы с концами с трудом сводят и только делают, что долги собирают. Так вот, пособие ей по каким-то причинам не дают, видимо прописан кто-то из родственников. Коммуналку она старается платить, что-бы долгов особо не было. Но вот есть одно большое "НО"- ест она один раз в два-три дня. На большее денег не хватает. Вот такая вот "счастливая старость" ждёт тех кто надеется на пенсию.
ASDF
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:25

Я Согласен с тем,что уровень жизни надо определять по самым бедным,в случае с пенсионерами-по самым нищим.Сколько у нас пенсионеров,миллионов 13?Это сейчас примерно половина всего населения.Средняя пенсия,пусть 1700 гр.-но это уровень нищеты,даже не бедности.[/quote]А в чем логика ориентироваться на самых бедных? Картинка более убогая получается?[/quote]

Все верно. На бедных и надо ориентироваться. Все не будут бизнесменами, банкирами или программистами. По уровню жизни самых простых людей и определяется хорошая или нет страна. Чем больше денег будет у пенсов, тем больше они их понесут на рынок товаров и услуг, что в свою очередь увеличит доход тех же бизнесменов, банкиров и ритейлеров.[/quote]

При чем тут бизнесмены и банкиры с программистами. Вас бросает из крайности в крайность. Может по бомжам ещё предложите ориентироваться?
Простые люди - не значит, что нищие. Это миллионы самых обыкновенных людей, зарабатывающих пусть не тысячи долларов но и далеко не минималку.[/quote]

И сколько же эти "миллионы обыкновенных людей" зарабатывают? 8, 10, 12? И то только в Киеве. Это же копейки, это ничто. Так, свести концы с концами и накопить на старый Ланос или б***. Разве это жизнь?
Про крайности: пенсионеры приносят свои деньги в магазин или банк. Кто из этого заработает? Не бизнесмен ли или банкир? Так в чем крайность то? Чем больше денег будут у бедных - тем больше будет средняя ЗП и ВВП. Эти люди в первую очередь потребители.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:42

Re: Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими

Viktor написав: И сколько же эти "миллионы обыкновенных людей" зарабатывают? 8, 10, 12? Это же копейки, это ничто. Так, свести концы с концами и накопить на старый Ланос или б***. Разве это жизнь?
Про крайности: пенсионеры приносят свои деньги в магазин или банк. Кто их этого заработает? Не бизнесмен ли или банкир? Так в чем крайность то?

Даже если это и копейки, но 8-10-12 это все же не 1.5, как тут выше пытаются представить.
Во-вторых, вы так пишите, будто кроме пенсионеров никто не ходит в магазины. Это не наибОльшая часть населения. И не та часть, на которую есть смысл ориентироваться.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 20:45

  Faceless написав:
Viktor написав: И сколько же эти "миллионы обыкновенных людей" зарабатывают? 8, 10, 12? Это же копейки, это ничто. Так, свести концы с концами и накопить на старый Ланос или б***. Разве это жизнь?
Про крайности: пенсионеры приносят свои деньги в магазин или банк. Кто их этого заработает? Не бизнесмен ли или банкир? Так в чем крайность то?

Даже если это и копейки, но 8-10-12 это все же не 1.5, как тут выше пытаются представить.
Во-вторых, вы так пишите, будто кроме пенсионеров никто не ходит в магазины. Это не наибОльшая часть населения. И не та часть, на которую есть смысл ориентироваться.

ПФ констатує перебування на обліку 12,2 млн пенсіонерів.
Для країни з постійно проживаючим населенням в районі 34 млн це значний відсоток.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:57

  Faceless написав: Даже если это и копейки, но 8-10-12 это все же не 1.5, как тут выше пытаются представить. Во-вторых, вы так пишите, будто кроме пенсионеров никто не ходит в магазины. Это не наибОльшая часть населения. И не та часть, на которую есть смысл ориентироваться.

8-10-12 это про зарплаты речь шла, а 1500- про пенсии. А у вас уже мухи с котлетами перемешались : )
Вовка-тренер
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