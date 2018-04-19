Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...

Додано: Суб 21 кві, 2018 20:25

Я Согласен с тем,что уровень жизни надо определять по самым бедным,в случае с пенсионерами-по самым нищим.Сколько у нас пенсионеров,миллионов 13?Это сейчас примерно половина всего населения.Средняя пенсия,пусть 1700 гр.-но это уровень нищеты,даже не бедности.[/quote]А в чем логика ориентироваться на самых бедных? Картинка более убогая получается?[/quote]



Все верно. На бедных и надо ориентироваться. Все не будут бизнесменами, банкирами или программистами. По уровню жизни самых простых людей и определяется хорошая или нет страна. Чем больше денег будет у пенсов, тем больше они их понесут на рынок товаров и услуг, что в свою очередь увеличит доход тех же бизнесменов, банкиров и ритейлеров.[/quote]



При чем тут бизнесмены и банкиры с программистами. Вас бросает из крайности в крайность. Может по бомжам ещё предложите ориентироваться?

Простые люди - не значит, что нищие. Это миллионы самых обыкновенных людей, зарабатывающих пусть не тысячи долларов но и далеко не минималку.[/quote]



И сколько же эти "миллионы обыкновенных людей" зарабатывают? 8, 10, 12? И то только в Киеве. Это же копейки, это ничто. Так, свести концы с концами и накопить на старый Ланос или б***. Разве это жизнь?

Про крайности: пенсионеры приносят свои деньги в магазин или банк. Кто из этого заработает? Не бизнесмен ли или банкир? Так в чем крайность то? Чем больше денег будут у бедных - тем больше будет средняя ЗП и ВВП. Эти люди в первую очередь потребители.