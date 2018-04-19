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Скільки коштує життя в Україні
порівняно з європейськими...

Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 07:54

  darkangel написав:
  Ukrainian написав:А тепер проста математика в 2013 році вони отримували 2400 грн або $300 пенсії на двох
В 2018 після славної перемоги революціі гідності пенсію мають 3000 грн або $115 на двох


Действительно, ну подумаешь они жили в долг, это же не считается :) Можно и сейчас сделать $300 - это ж вопрос одного указа. Как думаете, сколько праздник жизни продлиться? Год? Два? А что потом?

А сейчас,прям таки, рост экономики и живем на свои :wink: Что-то доказывать бесполезно ..... все божья роса.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 08:01

  THB написав:
  darkangel написав:Действительно, ну подумаешь они жили в долг, это же не считается :) Можно и сейчас сделать $300 - это ж вопрос одного указа. Как думаете, сколько праздник жизни продлиться? Год? Два? А что потом?

А сейчас,прям таки, рост экономики и живем на свои :wink: Что-то доказывать бесполезно ..... все божья роса.


Ну, т.е., сейчас ситуация плохая, но лучше (для страны в целом) чем было тогда. Я же правильно интерпретировал ваши слова?
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 08:28

  darkangel написав:
  THB написав:
  darkangel написав:Действительно, ну подумаешь они жили в долг, это же не считается :) Можно и сейчас сделать $300 - это ж вопрос одного указа. Как думаете, сколько праздник жизни продлиться? Год? Два? А что потом?

А сейчас,прям таки, рост экономики и живем на свои :wink: Что-то доказывать бесполезно ..... все божья роса.


Ну, т.е., сейчас ситуация плохая, но лучше (для страны в целом) чем было тогда. Я же правильно интерпретировал ваши слова?

Правильно-правильно. Не совсем понятен термин "страна в целом",ну то таке,спишем непонимание на мою малограмотность.
Старый совковый анекдот. Был такой лозунг: Все во имя человека,все для блага человека
/ремарка-нормально так вроде,по сравнению... хоть и лозунг/ так вот его продолжили - и мы можем даже назвать фамилию этого человека. Актуально....
THB
 
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  #<12345
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