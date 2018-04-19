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Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 кві, 2018 07:54
darkangel написав: Ukrainian написав:
А тепер проста математика в 2013 році вони отримували 2400 грн або $300 пенсії на двох
В 2018 після славної перемоги революціі гідності пенсію мають 3000 грн або $115 на двох
Действительно, ну подумаешь они жили в долг, это же не считается
Можно и сейчас сделать $300 - это ж вопрос одного указа. Как думаете, сколько праздник жизни продлиться? Год? Два? А что потом?
А сейчас,прям таки, рост экономики и живем на свои
Что-то доказывать бесполезно ..... все божья роса.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 08:01
THB написав: darkangel написав:
Действительно, ну подумаешь они жили в долг, это же не считается
Можно и сейчас сделать $300 - это ж вопрос одного указа. Как думаете, сколько праздник жизни продлиться? Год? Два? А что потом?
А сейчас,прям таки, рост экономики и живем на свои
Что-то доказывать бесполезно ..... все божья роса.
Ну, т.е., сейчас ситуация плохая, но лучше (для страны в целом) чем было тогда. Я же правильно интерпретировал ваши слова?
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darkangel
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Додано: Нед 22 кві, 2018 08:28
darkangel написав: THB написав: darkangel написав:
Действительно, ну подумаешь они жили в долг, это же не считается
Можно и сейчас сделать $300 - это ж вопрос одного указа. Как думаете, сколько праздник жизни продлиться? Год? Два? А что потом?
А сейчас,прям таки, рост экономики и живем на свои
Что-то доказывать бесполезно ..... все божья роса.
Ну, т.е., сейчас ситуация плохая, но лучше (для страны в целом) чем было тогда. Я же правильно интерпретировал ваши слова?
Правильно-правильно. Не совсем понятен термин "страна в целом",ну то таке,спишем непонимание на мою малограмотность.
Старый совковый анекдот. Был такой лозунг: Все во имя человека,все для блага человека
/ремарка-нормально так вроде,по сравнению... хоть и лозунг/ так вот его продолжили - и мы можем даже назвать фамилию этого человека. Актуально....
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THB
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