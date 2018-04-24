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Скільки коштує життя в Україні
порівняно з європейськими...

Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 07:54

  darkangel написав:
  Ukrainian написав:А тепер проста математика в 2013 році вони отримували 2400 грн або $300 пенсії на двох
В 2018 після славної перемоги революціі гідності пенсію мають 3000 грн або $115 на двох


Действительно, ну подумаешь они жили в долг, это же не считается :) Можно и сейчас сделать $300 - это ж вопрос одного указа. Как думаете, сколько праздник жизни продлиться? Год? Два? А что потом?

А сейчас,прям таки, рост экономики и живем на свои :wink: Что-то доказывать бесполезно ..... все божья роса.
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 08:01

  THB написав:
  darkangel написав:Действительно, ну подумаешь они жили в долг, это же не считается :) Можно и сейчас сделать $300 - это ж вопрос одного указа. Как думаете, сколько праздник жизни продлиться? Год? Два? А что потом?

А сейчас,прям таки, рост экономики и живем на свои :wink: Что-то доказывать бесполезно ..... все божья роса.


Ну, т.е., сейчас ситуация плохая, но лучше (для страны в целом) чем было тогда. Я же правильно интерпретировал ваши слова?
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 08:28

  darkangel написав:
  THB написав:
  darkangel написав:Действительно, ну подумаешь они жили в долг, это же не считается :) Можно и сейчас сделать $300 - это ж вопрос одного указа. Как думаете, сколько праздник жизни продлиться? Год? Два? А что потом?

А сейчас,прям таки, рост экономики и живем на свои :wink: Что-то доказывать бесполезно ..... все божья роса.


Ну, т.е., сейчас ситуация плохая, но лучше (для страны в целом) чем было тогда. Я же правильно интерпретировал ваши слова?

Правильно-правильно. Не совсем понятен термин "страна в целом",ну то таке,спишем непонимание на мою малограмотность.
Старый совковый анекдот. Был такой лозунг: Все во имя человека,все для блага человека
/ремарка-нормально так вроде,по сравнению... хоть и лозунг/ так вот его продолжили - и мы можем даже назвать фамилию этого человека. Актуально....
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 09:43

  THB написав:
  darkangel написав:Ну, т.е., сейчас ситуация плохая, но лучше (для страны в целом) чем было тогда. Я же правильно интерпретировал ваши слова?

Правильно-правильно. Не совсем понятен термин "страна в целом",ну то таке,спишем непонимание на мою малограмотность.

Зачем же списывать - тут же всё предельно ясно, по крайней мере мне так казалось... "живем на свои" - это же не о том что лично Вы живёте в кредит, верно? Это, я полагаю, о кредитах "страны в целом".

И тут мне сразу стало странно - не могу же я объяснять человеку его же собственные слова... :roll:
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:53

  Moimir написав:Почти половина украинцев считает достаточной пенсию в размере до 5 тыс гривен в месяц. Треть — 36,5% — считает пенсию достаточной, если ее размер составляет 5-10 тыс гривен. Чуть больше 16% украинцев отмечают, что достаточная пенсия должна быть больше 10 тыс гривен в месяц.-Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса среди украинцев, который провел проект USAID "Трансформация финансового сектора"


ООН считает , что 5 долларов день 150 долларов в месяц - без коммуналки - это предел бедности , ниже полная нищета и выжить трудно. Добавьте еще 150 коммуналка. Прочел очень интересную инфу. В ООН и для международной общественности сообщается от нас, что пенсии в Украине минимум 300 долларов. По понятным причинам.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 00:09

  kalinavalera1 написав:ООН считает , что 5 долларов день 150 долларов в месяц - без коммуналки - это предел бедности , ниже полная нищета и выжить трудно. Добавьте еще 150 коммуналка. Прочел очень интересную инфу. В ООН и для международной общественности сообщается от нас, что пенсии в Украине минимум 300 долларов. По понятным причинам.

А в ООН калькулятором пользоваться разучились? Разделить бюджет ПФ на количество пенсионеров - не? "Интересная инфа" смахивает на типичный кисилевский вброс.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 21:17

Gastarbaiter ООН не проверяет государства - это не контролирующая организация, наоборот - это помогающая всем организация, они могли бы просто "посмотреть" наш прожиточный минимум. И сразу все ясно. Не их задача "найти" что-то. Их задача помочь - если есть обращение от властей. И 5 долларов в день - это порог - когда они считают обоснованным такое обращение от властей, и оказывают гуманитарную помощь голодающим - по просьбе властей страны - а не вопреки властям этой страны. Они не борются с властью ни в какой стране. Такая их роль - помогать законной власти.
И еще важно - вы же понимаете что сотрудник ООН может найти все эти документы - но не официально. А официально - им это не положено делать. Тут еще момент - международная общественность , иностранные СМИ - вот эти не знают украинский язык , эти документы прочитать не могут. Кроме того есть этика СМИ. Они публикуют ту инфу, которую им ОФИЦИАЛЬНО предоставляют. Если они опубликуют єти данные - им предъявят закон про субсидии, закон " про допомогу малозапезпеченним сім"ям" и тп. То что допомога только до прожиточного минимума никто разбираться не будет. Так устроен мир - наши проблемы никому не нужны.

Что вас удивляет ? Посмотрите как живут страны вокруг нас - подобные нам по природным ресурсам и уровню культурного развития ? Неужели так же как мы ?! Меня удивляет наоборот, почему наша власть не просит помощи у ООН - даже когда отсутствуют вакцины и из-за этого умирают люди, и пенсионеры - за чертой бедности ?! Есть там и " голубые каски". Это все помощь.
ООН не карательная организация - а чисто благотворительность.
kalinavalera1
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