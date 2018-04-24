Скільки коштує життя в Україні порівняно з європейськими...

Додано: Вів 24 кві, 2018 21:17

Gastarbaiter ООН не проверяет государства - это не контролирующая организация, наоборот - это помогающая всем организация, они могли бы просто "посмотреть" наш прожиточный минимум. И сразу все ясно. Не их задача "найти" что-то. Их задача помочь - если есть обращение от властей. И 5 долларов в день - это порог - когда они считают обоснованным такое обращение от властей, и оказывают гуманитарную помощь голодающим - по просьбе властей страны - а не вопреки властям этой страны. Они не борются с властью ни в какой стране. Такая их роль - помогать законной власти.

И еще важно - вы же понимаете что сотрудник ООН может найти все эти документы - но не официально. А официально - им это не положено делать. Тут еще момент - международная общественность , иностранные СМИ - вот эти не знают украинский язык , эти документы прочитать не могут. Кроме того есть этика СМИ. Они публикуют ту инфу, которую им ОФИЦИАЛЬНО предоставляют. Если они опубликуют єти данные - им предъявят закон про субсидии, закон " про допомогу малозапезпеченним сім"ям" и тп. То что допомога только до прожиточного минимума никто разбираться не будет. Так устроен мир - наши проблемы никому не нужны.



Что вас удивляет ? Посмотрите как живут страны вокруг нас - подобные нам по природным ресурсам и уровню культурного развития ? Неужели так же как мы ?! Меня удивляет наоборот, почему наша власть не просит помощи у ООН - даже когда отсутствуют вакцины и из-за этого умирают люди, и пенсионеры - за чертой бедности ?! Есть там и " голубые каски". Это все помощь.

ООН не карательная организация - а чисто благотворительность.