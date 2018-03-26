Підприємець Ілон Маск є власником і керуючим трьох успішних компаній – Tesla, SpaceX і Boring Company.
Дивися повний текст Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска.
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Додано: Суб 21 кві, 2018 22:19
Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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Дивися повний текст Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска.
Додано: Суб 21 кві, 2018 22:19
Причому настільки успішних, що 2016р Тесла закінчила з чистим збитком у 773 млн., а 2017 р. збиток вже сягав 2,2 мільярди долларів. Із таким самим успіхом компанією міг би керувати і колгоспний конюх села Стара Вижва. Легко бути "успішним", коли всі твої "косяки" щедро оплачує уряд США. Інакше акціонери Тесли вже би давно підвісили декого за вихлопну трубу.
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