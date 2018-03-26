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Як підвищити продуктивність
компанії: правила Ілона Маска

Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:19

Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска

Пропонуємо до обговорення:
Підприємець Ілон Маск є власником і керуючим трьох успішних компаній – Tesla, SpaceX і Boring Company.

Дивися повний текст Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска.
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:19

Підприємець Ілон Маск є власником і керуючим трьох успішних компаній – Tesla, SpaceX і Boring Company

Причому настільки успішних, що 2016р Тесла закінчила з чистим збитком у 773 млн., а 2017 р. збиток вже сягав 2,2 мільярди долларів. Із таким самим успіхом компанією міг би керувати і колгоспний конюх села Стара Вижва. Легко бути "успішним", коли всі твої "косяки" щедро оплачує уряд США. Інакше акціонери Тесли вже би давно підвісили декого за вихлопну трубу.
NetSerpent
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