Підприємець Ілон Маск є власником і керуючим трьох успішних компаній – Tesla, SpaceX і Boring Company.
Дивися повний текст Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска.
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Додано: Суб 21 кві, 2018 22:19
Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маска.
Додано: Суб 21 кві, 2018 22:19
Причому настільки успішних, що 2016р Тесла закінчила з чистим збитком у 773 млн., а 2017 р. збиток вже сягав 2,2 мільярди долларів. Із таким самим успіхом компанією міг би керувати і колгоспний конюх села Стара Вижва. Легко бути "успішним", коли всі твої "косяки" щедро оплачує уряд США. Інакше акціонери Тесли вже би давно підвісили декого за вихлопну трубу.
Додано: Нед 22 кві, 2018 07:24
NetSerpent, ваші претензії не адекватні трохи більше ніж зовсім. Тесла показує бухгалтерські збитки не тому, що її діяльність з виробництва та продажу машин є збитковою (у них маржа понад 20%, це чудові показники для галузі). А тому, що Тесла реінвестує доходи у виробництво - завдяки чому до кінця року Тесла Модель 3 увійде до десятки найбільш популярних легкових машин у США (20 тисяч на місяць). І що це за дурня про уряд США, це ви в російській методичці вичитали? Тесла зараз не бере ніяких грошей в уряду США, а отриману під час кризи позику вона давно виплатила - на відміну від інших виробників.
Додано: Нед 22 кві, 2018 07:27
Ніяких "шести правил Маска" не існує в природі. Ви цитуєте фрагмент із листа Маска до співробітників, у якому він повідомляє поточну ситуацію в компанії та про план дій, спрямований на збільшення виробництва до 6 тисяч машин на тиждень. І він нікому нічого не радить, він дає розпорядження співробітникам своєї компанії у конкретній виробничій ситуації.
Додано: Нед 22 кві, 2018 07:33
Хватит городить чушь! У Маска желающие купить автомобиль записываются в очередь на 3 года вперёд. Вы много знаете аналогичных примеров у автопроизводителей ? Между прочим, записывается не правительство США, а простые покупатели со всего мира.
Насчёт щедрой оплаты правительством США - давайте конкретные примеры в студию, а не повторяйте чушь Вата-ТВ.
Додано: Нед 22 кві, 2018 07:38
Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск
Реінвестиціі не витрати. Збитків не генерять.
Додано: Нед 22 кві, 2018 07:52
korovas2, поцікавтеся будь-яким квартальним фінансовим звітом Тесли. Там все популярно написано.
Додано: Нед 22 кві, 2018 08:01
Re: Як підвищити продуктивність компанії: правила Ілона Маск
Вата! Вата!. Свежая вата! Кому вата?
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